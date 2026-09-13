Sentencian a 29 años de prisión a Noel “El Flaco” Salgueiro, operador de “El Chapo” en Chihuahua

Derivado de las pruebas contundentes que fueron aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR), Noel “N”, objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad, recibió sentencia condenatoria de 29 años tres meses de prisión y multa de 378 mil 472 pesos.

El hoy sentenciado ha sido señalado como fundador y líder de un grupo delictivo con presencia en Chihuahua, y que operaba para una organización con sede en Sinaloa que encabezaba Joaquín “N”.

Durante el proceso, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en Tamaulipas, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), comprobó que Noel “N” es penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada, posesión de cartuchos y portación de armas de fuego, en ambos casos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

En octubre de 2011, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detuvieron a Noel “N” cuando, de madrugada, circulaba sobre la carretera federal Mochis- Culiacán a bordo de una camioneta tipo Pick Up en la que hallaron un arma de fuego larga, una corta y cargadores.

Está persona, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el cual inició la averiguación previa y tras reunir el suficiente material probatorio ejerció acción penal en su contra por los ilícitos referidos.

En diciembre de 2019 Noel “N” fue entregado en extradición al Gobierno de los Estados Unidos de América.

En mayo de 2021, la FGR obtuvo de un juez una orden de reaprehensión en su contra, misma que se cumplimentó en junio de 2026 cuando la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL, coordinó su deportación controlada a México.

De inmediato, Noel “N” fue detenido en la línea fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, para ser puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional y dar inicio al proceso judicial que culminó en el fallo condenatorio que deberá cumplir en el Centro Federal de Readaptación Núm. 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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