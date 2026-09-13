Momo Guzmán arremete contra Turbulence de quedarse con Burrita Burrona: “Me robaste el personaje a la mala”

La polémica entre Momo Guzmán y Turbulence Queen volvió a subir de tono.

El creador que durante años dio vida a Burrita Burrona rompió en llanto en una transmisión en sus redes sociales y acusó directamente a Erick Martínez, conocido como Turbulence, de haberle quitado el personaje que, según su versión, él creó y desarrolló durante los años que trabajaron juntos.

Momo no solamente habló del personaje. También señaló presuntos problemas económicos, el manejo de los canales de YouTube que compartían y los comentarios que, asegura, Turbulence habría realizado después de su separación laboral.

En medio de la transmisión, el creador aseguró estar cansado de la situación y pidió que lo dejaran continuar con su carrera.

¿Qué dijo Momo Guzmán contra Turbulence?

Durante el video, Momo se dirigió directamente a Turbulence y aseguró que la creación de Burrita Burrona fue resultado de su trabajo y dedicación.

Entre lágrimas, reclamó que su excompañero creativo se hubiera quedado con el personaje después de que terminaron su relación laboral.

“Robaste el personaje a la mala, porque eso fue lo que hiciste. Me robaste el personaje que yo con tanto amor creé, con tanta dedicación creé”, afirmó Momo.

El creador también recordó que el proyecto terminó beneficiando profesionalmente a ambos y que Burrita Burrona fue uno de los elementos que los ayudó a ganar popularidad en redes sociales.

“Que gracias a eso los dos nos dimos a conocer”, señaló antes de reclamar que Turbulence se quedó con los canales que utilizaban para difundir su contenido: “Te quedaste con los dos canales”.

Además del conflicto por Burrita Burrona, Momo aseguró que después de su separación profesional comenzó a recibir comentarios y ataques en redes sociales que atribuyó a Turbulence.

“Has hecho muchísimos comentarios pasivo-agresivos para que la gente me ataque día y noche”, acusó el creador.

Momo aseguró que esta situación incluso llegó a afectar su vida personal, pues dijo haber recibido mensajes en los que algunas personas le deseaban la muerte.

“Tú no sabes lo que se siente estar recibiendo mensajes de que me desviva. De que juegues con mi dinero y que todavía a estas alturas del partido quieras seguirme molestando”, expresó.

Ante esto, recordó que el personaje que creó tenía como finalidad entretener al público y no convertirse en el origen de una disputa.

“Ya no puedo más. Yo construí este personaje para hacer reír a la gente, no para pasar esto”, afirmó.

Momo terminó mencionando que solo único que buscaba era hacer reír a las personas:

“Nadie se merece esto y tampoco alguien que solo esta buscando hacer reír a la gente. Que te hice yo Erick para merecer esto.”

Con información de Milenio