Noche UFC: Brandon Moreno regresó al camino de la victoria

La pelea coestelar de Noche UFC en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, marcó el regreso a la victoria del ex campeón mexicano de peso mosca Brandon Moreno.

Luego de tres rounds intensos, Brandon Moreno se impuso por decisión dividida a Joseph Morales para frenar una racha de dos derrotas consecutivas en busca de volver a la contienda por una pelea titular.

Las estadísticas finales favorecieron a Michael Morales con 77 golpes totales y 71 golpes significativos por 71 y 67, respectivamente, de Brandon Moreno.

En la batalla de los derribos el mexicano terminó con la ventaja 2-1.

Al final los jueces dieron dos tarjetas 30-27 a favor de Brandon Moreno, mientras Michael Morales recibió una 29-28 a su favor, decretando el triunfo por decisión dividida para el mexicano.

“Yo soy el mejor peso mosca del mundo, yo lo creo, ese es mi trabajo, lo voy a demostrar”, declaró Brandon Moreno tras su victoria.

Con esta victoria Brandon Moreno mejoró su récord a 24-10-2 y frenó una racha de dos derrotas consecutivas luego de caer por nocaut técnico frente a Tatsuro Taira y por decisión unánime frente a Lone’er Kavanagh en febrero pasado en la Ciudad de México.

Para Joseph Morales esta derrota lo estanca en 14-3 y pone fin a su racha de cinco triunfos consecutivos, los últimos tres por finalización.

Actualmente Brandon Moreno está en el lugar N° 10 en la clasificación del peso mosca de la que Joshua Van es el campeón y defenderá su título en pelea de revancha frente al N° 1 Alexandre Pantoja.

Con información de ESPN