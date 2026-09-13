Prevén máxima de 35°C para Chihuahua y 37°C para Juárez

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer las temperaturas registradas en la Entidad (°C máx/min):

Chihuahua 34.9/22.2, Juárez 37.7/26.1, Ahumada 34.6/23.1, Janos 35/24, Nuevo Casas Grandes 34/23, Madera 27/16, Temósachi 29/14, Cuauhtémoc 29/15.9, Majalca 28/15, Ojinaga 39.2/26.4, Delicias 37/23, Camargo 36.8/21.5, Jiménez 34/18.8, Parral 31/18, Balleza 32.1/17.6, Basaseachi 26/14, San Juanito 24/12, Creel 25/13.3, Maguarichi 32/19, Chínipas 36/22, Urique 35/23, Guachochi 25/14, Chinatú 26/16, El Vergel 22/12. Lluvias (mm): Balleza 11.6, Jiménez 7.2, Cuauhtémoc 3.2.

Para este domingo 13 de septiembre, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico como parte del monzón mexicano sobre el noroeste de México favorecerán un ambiente templado por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, ambiente de frío a fresco en la zona serrana.

Asimismo, cielo de mayormente despejado a parcialmente nublado con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, que pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas sureste y noreste, incluyendo: Jiménez, El Oasis, Coyame y Nueva Holanda.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en partes de: Jiménez, El Oasis, Coyame y Nueva Holanda.

Se esperan lluvias de moderadas a puntualmente fuertes (de 25.1 a 50 mm) en partes de las zonas noroeste, oeste y suroeste, incluye: Janos, Casas Grandes, Madera, Temósachi, Moris, Ocampo, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Morelos y Guadalupe y Calvo.

Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde son (°C): Chihuahua 35, Juárez 37, Janos 33, Madera 27, Temósachi 29, Cuauhtémoc 29, Ojinaga 39, Delicias 35, Camargo 34, Jiménez 34, Parral 31, Creel 25, Chínipas 37, Guachochi 25, El Vergel 24.