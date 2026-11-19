El aspirante de Morena, Guerrero Cándido, murió a consecuencia de un ataque armado en la región de la Costa Chica

Guerrero Cándido Concepción, aspirante a la Coordinación de Morena en el municipio de Xochistlahuaca, fue asesinado.

El hecho se registró la noche del 17 de noviembre entre las localidades de Arroyo Grande y Junta de Arroyo Grande de Guerrero.

El docente viajaba a bordo de una camioneta junto con un hombre identificado como Tranquilino López Merino cuando ambos fueron interceptados por un vehículo cuyos tripulantes les dispararon.

Producto del ataque armado Guerrero Cándido y su acompañante murieron.

El Ayuntamiento de Xochistlahuaca lamentó el doble homicidio y externó solidaridad con familiares y amigos de las víctimas.

Estamos colaborando con sus familiares y con las autoridades competentes que llevan a cabo las líneas de investigación, en el marco de sus atribuciones, para el esclarecimiento de los hechos”, refirió en un comunicado.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero abrió la investigación pertinente.

¿Quién era Guerrero Cándido, aspirante de Morena asesinado?

Guerrero Cándido era un reconocido docente, abogado comunitario, asesor contable y gestor social de la región de la Costa Chica.

Era apodado ‘Comandante Tigre‘.

Fue uno de los miembros fundadores de Morena en Xochistlahuaca, de ahí que se perfilara como futuro coordinador municipal del partido.

La noche de su asesinato regresaba de encabezar una asamblea comunitaria en Arroyo Grande.