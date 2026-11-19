Moscú. El puente que une la anexionada Crimea con Rusia fue atacado de nuevo, anunció este miércoles por la noche un responsable ruso local, dos días después de bombardeos ucranios que dañaron gravemente esta infraestructura.

“Tras un nuevo ataque contra el puente de Crimea, el tráfico está temporalmente interrumpido (…). Se está llevando a cabo una evaluación de los daños”, afirmó Serguéi Aksiónov, el responsable de Crimea designado por Moscú, en su cuenta de Telegram.

Este nuevo ataque se produce a pocas horas del inédito encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y sus homólogos chino, Xi Jinping, y estadunidense, Donald Trump, en Shenzhen, China.

De la noche del pasado lunes al martes, el puente de Crimea sufrió un importante ataque llevado a cabo con misiles y drones, según Kiev. Estos bombardeos, según los servicios de seguridad ucranianos (SBU), destruyeron por completo un tramo de la parte vial del puente, que cuenta con una sección para vehículos y otra ferroviaria.

El Ministerio de Transporte ruso comunicó el pasado martes que el tráfico de trenes se había reanudado en una de las dos vías férreas, pero que las reparaciones continuaban en la segunda.

Inaugurado en 2018, el puente de Crimea tiene un gran valor simbólico para Moscú, ya que ilustra la anexión de esta península ucraniana, en 2014, y su integración en el territorio ruso.