Sentenciado por agredir sexualmente a una menor de edad en Jiménez

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de tres años y cuatro meses de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado, en contra de Luis Enrique M. G., por el delito de abuso sexual con penalidad agravada.

Ante el cúmulo de pruebas expuestas por el Ministerio Público durante el proceso, el ahora sentenciado aceptó su responsabilidad por hechos el hecho delictivo que cometió a una niña de 11 años de edad, el 07 de julio de 2024, en un domicilio del municipio de Jiménez.

El Órgano jurisdiccional, otorgó a Luis Enrique M.G., el beneficio de la condena condicional, pero deberá pagar 16 mil 257 pesos como reparación del daño y cumplir con una restricción de acercarse a la víctima.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las y los menores.