Sentenciado a 2 años y medio de prisión por robo a local comercial

Asaltó una tienda ubicada en la colonia Centro

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de dos años y seis meses de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado en contra de Alejandro C. G., por el delito de robo agravado.

Ante el caudal probatorio del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, el ahora sentenciado solicitó la terminación anticipada de su proceso, admitiendo su responsabilidad penal.

La investigación ministerial, estableció que el 6 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 18:55 horas, Alejandro C. G., de 27 años de edad, por medio de la violencia y usando una navaja, sustrajo la cantidad de 8 mil 384 pesos, de un local comercial ubicado en la calle Sexta y Ángel Trías, de la colonia Centro, en esta ciudad de Chihuahua.

Hechos por los que fue detenido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Con lo anterior y gracias al trabajo del Ministerio Público y la Agencia Estatal de Investigación, se logró la sentencia condenatoria y se garantizan las sanciones en contra de quienes incurren en la comisión de delitos que afectan al sector comercial, con quienes existe plena coordinación para combatir los robos.