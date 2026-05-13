Motociclista cae dentro de un contenedor de basura tras choque

Un motociclista de 32 años terminó dentro de un contenedor de basura tras chocar con este en un brutal accidente en Matão, Brasil.

A pesar del fuerte impacto, el conductor permaneció consciente y posteriormente fue trasladado a un hospital con varias lesiones.

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