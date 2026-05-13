Motociclista cae dentro de un contenedor de basura tras choque

Un motociclista de 32 años terminó dentro de un contenedor de basura tras chocar con este en un brutal accidente en Matão, Brasil.

#ÚLTIMAHORA | ESCENA SURREALISTA: MOTOCICLISTA TERMINA DENTRO DE UN BASURERO ​En Matão, São Paulo, un hombre de 32 años salió expulsado de su moto tras un fuerte choque y terminó aterrizando directamente dentro de un contenedor de basura. El impacto fue brutal, pero el… pic.twitter.com/y3WvbVyoFw — Noticias24 (@noticias24net) May 13, 2026

A pesar del fuerte impacto, el conductor permaneció consciente y posteriormente fue trasladado a un hospital con varias lesiones.