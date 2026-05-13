Muere Brandon Clarke, estrella de Memphis Grizzlies, a los 29 años de edad

El alero de los Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, ha fallecido a la edad de 29 años.

El fallecimiento de Clarke fue anunciado el martes por los Grizzlies y por su agencia, Priority Sports. Ninguno proporcionó detalles sobre la muerte del jugador.

Fuentes del LAPD confirmaron a ABC News que Clarke fue hallado muerto el lunes, a causa de una posible sobredosis de drogas, en una vivienda situada en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles. En el lugar se encontraron estupefacientes y no hubo indicios de que se tratara de un acto delictivo, según informaron las fuentes a ABC News.

NBC4 de Los Ángeles fue el primer medio en informar, este martes, sobre los detalles en torno al fallecimiento de Clarke.

Clarke fue seleccionado en la primera ronda del draft por Memphis en 2019 y disputó toda su carrera de siete años con los Grizzlies.

Esta temporada solo participó en dos partidos debido a una lesión en la rodilla.

Los Grizzlies declararon en un comunicado que están “desolados por la trágica pérdida” de Clarke.

“Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis en general no será olvidado”, afirmó el equipo.

Priority Sports expresó en un comunicado que es “simplemente imposible poner en palabras cuánto se le echará de menos”.