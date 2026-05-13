“Estado 51”: Trump publica un mapa de Venezuela con la bandera de EE.UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este martes un dibujo del mapa de Venezuela con la bandera estadounidense y con el título “Estado 51”, dando a entender que el territorio venezolano, según sus intenciones, sería añadido como la próxima entidad del país norteamericano.

La publicación tiene lugar después de que Fox News reportara que el mandatario le aseguró a uno de sus reporteros que está “considerando seriamente” convertir a Venezuela en el estado número 51 de EE.UU. Detrás de esa decisión estarían las vastas reservas petrolíferas de la nación suramericana.

Esta no es la primera vez que Trump expresa abiertamente su interés en que el país suramericano se incorpore en calidad de estado al territorio estadounidense, al tiempo que presume de su papel en la política interior venezolana tras los bombardeos del pasado enero, así como del control que, en su decir, ahora tiene Washington sobre el crudo procedente de Venezuela.

Ante los reportes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó que su país vaya a unirse al territorio estadounidense. “Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia y amamos a nuestros héroes y heroínas”, sostuvo.

Rodríguez reiteró que su gestión continuará “defendiendo la integridad [territorial], la soberanía, la independencia” y la “historia” de la nación bolivariana —que calificó como “de gloria”—, soportada en el sacrificio de “hombres y mujeres que dieron su vida” por hacer de Venezuela “no una colonia, sino un país libre”.

Asimismo, subrayó que Trump, con quien Caracas ha estado trabajando en una agenda diplomática de cooperación, sabe que el camino a seguir con Venezuela es “la cooperación para el entendimiento entre los países”.