Prevén miércoles caluroso en Chihuahua capital, Juárez, Ojinaga y Chínipas; alertan por vientos fuertes en la región norte

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo ante las condiciones meteorológicas previstas que incluyen vientos fuertes, lluvias, posible granizo y una onda de calor que provocará un aumento en las temperaturas del estado.

Este miércoles, las rachas podrían alcanzar los 55 km/h en Juárez y los 45 km/h en Ahumada, Ascensión y Coyame del Sotol, con posibles tolvaneras en los tramos de Juárez, Ascensión y Ojinaga.

Se mantiene el pronóstico de lluvias aisladas a dispersas con potencial de granizo en Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Namiquipa, Guerrero y Santa Bárbara.

Las temperaturas para este día alcanzarán los 35°C en Juárez, 34 en Chihuahua, 38 en Ojinaga y hasta 42 grados en la región de Chínipas.

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