Sentenciado a 10 meses de prisión por posesión de metanfetamina

•⁠ ⁠Fue detenido en posesión de metanfetamina en la colonia Sierra Azul

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, obtuvo la sentencia condenatoria de 10 meses de prisión, dictada en contra de Marcos Aarón S. M., por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.

La investigación ministerial estableció que el 21 de marzo de 2026, el ahora sentenciado fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en la colonia Sierra Azul, de la ciudad de Chihuahua, en posesión de 30.116 gramos de metanfetamina.

Hechos por los que se procedió penalmente en su contra, no obstante, el 31 de agosto de 2026, se sustrajo de la acción de la justicia, por lo que fue detenido el pasado miércoles con una orden de aprehensión y fue vinculado a proceso con fundamento en el artículo 477 de la Ley General de Salud.

El proceso seguido en su contra, concluyó de manera anticipara en un procedimiento abreviado.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de combatir los delitos contra la salud y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.