Javier Aguirre negocia con el Valencia tras su salida de la selección mexicana

Javier Aguirre, ex seleccionador de México en la pasada Copa del Mundo, mantiene el deseo de continuar su carrera como director técnico. A pesar del interés de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por integrarlo a su estructura dirigencial rumbo a 2030, el mexicano se ha posicionado como la opción principal del club Valencia para alejarse de la zona de descenso en la liga española.

“(El Vasco) ha mostrado la misma energía con la que salvó al Mallorca hace cuatro años”, señalan a La Jornada desde el club español, luego de las primeras conversaciones entre ambas partes.

Hasta este viernes, Aguirre no ha recibido una oferta formal; sin embargo, las negociaciones podrían avanzar hacia un contrato hasta el final de la presente temporada, con opción a extenderse un año más sujeto a objetivos deportivos, de acuerdo con la prensa local. Ernesto Valverde y José Luis Mendilibar figuran como las otras alternativas en la agenda de la directiva blanquinegra.

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“No se cree que lo económico sea un obstáculo”, señala el diario Superdeporte, referente en la Comunidad Valenciana.

En julio pasado, Aguirre concluyó su tercer ciclo mundialista al frente del combinado nacional, tras sus experiencias en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. “Estos cinco partidos fueron inolvidables. Yo me despido de la selección y del Estadio Azteca. Me voy con mucho orgullo después de tantos años”, declaró al finalizar el duelo ante Inglaterra (3-2) en los octavos de final. Aunque la FMF buscó sumarlo a su estructura como mánager general, los altos mandos del área deportiva se mantuvieron sin cambios.

El Valencia, fundado en 1919 y seis veces campeón de LaLiga, encara su próximo compromiso ante la Real Sociedad bajo el interinato de Óscar Sánchez. Aunque el director deportivo, Braulio Vázquez, no pretende precipitar la elección del nuevo timonel, Aguirre figura en la cima de las preferencias, por encima de opciones como Valverde, Mendilibar o Rudi García.

El cuadro ché ocupa el penúltimo lugar de la clasificación con apenas cuatro puntos, saldo de cuatro derrotas en seis jornadas. Solo el Málaga, con tres unidades y sin victorias, marcha por debajo de la entidad valenciana. “Está previsto que las conversaciones se intensifiquen a lo largo del fin de semana”, anticipa Superdeporte.