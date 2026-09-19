Secretaría Anticorrupción desclasifica declaración patrimonial de Rafael Ojeda, ex secretario de Marina

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) hizo públicas las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de 69 militares en activo y nueve ex funcionarios de la Secretaría de Marina (Semar), entre las que están las del ex secretario José Rafael Ojeda Durán y las del actual titular de la dependencia, Raymundo Pedro Morales Ángeles.



La difusión de los expedientes se dio luego de que la Unidad de Transparencia de la Semar solicitó formalmente la desclasificación de los documentos el 16 de septiembre. La Secretaría Anticorrupción informó en un comunicado que el Comité de Transparencia naval aprobó poner las declaraciones a disposición ciudadana en Declaranet, como una medida para consolidar la rendición de cuentas y el acceso a la información. Enfatizó que la publicación de los reportes busca fortalecer la transparencia y garantizar los mecanismos de participación ciudadana sobre el servicio público.



En años pasados, la información de Ojeda Durán no estuvo reservada. Por ejemplo, en 2021, este diario dio cuenta de su declaración 2020, donde constaba que en diciembre de ese año el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) le otorgaron créditos hipotecarios por un total de 9 millones 929 mil 221 pesos.



En las versiones desclasificadas reveladas hoy, dichos pasivos figuran desglosados en dos préstamos: uno por 4 millones 559 mil 609 pesos con Banjercito y otro por 1 millón 800 mil pesos con el ISSFAM.



En su declaración de modificación presentada en mayo ante la SABG como requisito de ley, y la cual estaba reservada, Ojeda Durán reportó ingresos anuales netos en 2025 por 2 millones 40 mil 558 pesos por su cargo como asesor en la Semar, sin ingresos adicionales.



En el expediente no figuran bienes inmuebles a su nombre y mantiene como único vehículo una camioneta modelo 2009 adquirida a crédito.



En sus reportes anteriores, desde su declaración inicial en diciembre de 2018 hasta 2025, el exsecretario tampoco declaró tener inmuebles propios y reportó la posesión del mismo vehículo.



Sus ingresos netos anuales pasaron de 1 millón 287 mil 736 pesos en 2018 a 2 millones 4 mil 282 pesos en 2024, según declaró.



En el mismo proceso de apertura, también fue hecha pública la declaración del actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, la cual no estaba disponible en Declaranet.



En su reporte de mayo de 2026, Morales Ángeles declaró ingresos anuales en 2025 por 1 millón 478 mil 368 pesos —1.31 millones por su cargo público y 162 mil pesos por rendimientos en bonos gubernamentales—. Registró dos casas —una comprada al contado en 2018 por 2.8 millones de pesos y otra a crédito en 2022 por 3.3 millones—, dos vehículos modelos 2021 y 2023, y pasivos hipotecarios y automotrices.



Las declaraciones ante la Secretaría Anticorrupción se llenan de buena fe y bajo protesta de decir verdad, y son los propios servidores públicos los responsables de la información que ahí consignan. Lo asentado no presupone irregularidades; sólo de existir alertas, inconsistencias o denuncias de presunta corrupción correspondería indagar a la Secretaría Anticorrupción o a la Unidad de Inteligencia Financiera.



La desclasificación ocurre en el contexto de las investigaciones por “huachicol” fiscal donde están involucrados dos de sus sobrinos, los hermanos Faría Laguna, Manuel Roberto y Fernando, caso sobre el cual la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el almirante en retiro no está escondido ni tiene delito en su contra.



La defensa de los hermanos Farías solicitó la comparecencia de Ojeda. La posibilidad de que se le solicite comparecer se puede mantener para futuras actuaciones judiciales.

Se debe mencionar que el almirante Ojeda Durán, se encuentra en situación de retiro, “no ejerce funciones propias como miembro activo de la Armada de México, sin embargo, conforme al Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1988, por haber ostentado el cargo de Secretario de Marina, se estipula que por su experiencia todos los ex secretarios fungen como asesores, de carácter honorario y no implica una remuneración adicional por concepto de asesoría”, señalaron integrantes del Gabinete de Seguridad.

Indicaron que en este caso, la remuneración económica que reciben quienes han pasado a situación de retiro, corresponden a su jerarquía de almirantes, ello, “conforme a los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)” y ello, precisaron los entrevistados no derivan de una contratación, nombramiento o remuneración adicional otorgada por la actual administración.

Ojeda, quien estuvo en el servicio activo durante más de cinco décadas, para efectos administrativos, funge como asesor honorario del Alto Mando de la Secretaría de Marina.