Sentenciada en Juicio Oral por abuso de confianza

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de seis años de prisión, dictada en contra de Nora Patricia A. A., por el delito de abuso de confianza que cometió en la ciudad de Parral.

En un juicio oral, un agente del Ministerio Público demostró la responsabilidad penal de Nora Patricia A.A., por hechos registrados en julio de 2009, cuando la víctima, quien es su sobrina, le pidió que depositara en su cuenta la cantidad de 300 mil pesos y que se los diera después que ella abriera su propia cuenta, no obstante, no le devolvió el dinero, ya que lo había gastado.

El Tribunal de Juicio Oral, dictó el fallo condenatorio en contra de Nora Patricia A. A., quien en la audiencia de individualización de sanciones, recibió la referida pena privativa de la libertad.

Asimismo, se le condenó a pagar la cantidad de 290 mil pesos por concepto de la reparación deal daño, y el pago de una multa de 38 mil 652 pesos.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales, a quienes se garantiza la reparación del daño, así como en aplicar el castigo a los infractores.