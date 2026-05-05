Investigaciones recientes de la NASA revelaron que el hundimiento de la CDMX continúa agravándose, con zonas que descienden hasta 2.5 centímetros al mes.

Entre los puntos más afectados se encuentran el Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM) y el Ángel de la Independencia, donde el fenómeno ha obligado a añadir escalones a su base desde 1910.

Especialistas señalan que la sobreexplotación de acuíferos y el suelo lacustre del Valle de México son las principales causas, lo que representa un desafío estructural para la CDMX.

Ángel de la Independencia y AICM, entre las zonas más afectadas por hundimientos en CDMX (Especial)

Crecen hundimiento en CDMX: Ángel de la Independencia y AICM entre las zonas más afectadas

El Ángel de la Independencia y el AICM se ubican entre las zonas más afectadas por el hundimiento de la CDMX, así lo señalan recientes imágenes satelitales y datos de la NASA.

La investigación de los especialistas señalan que diversas áreas de la ciudad presentan un hundimiento de hasta 2.5 centímetros por mes, especialmente en zonas del centro y oriente.

Este fenómeno, visible incluso desde el espacio, confirma que la CDMX se encuentra entre las urbes que más se hunden a nivel mundial. Entre los puntos críticos están:

AICM: Está localizado en la alcaldía Venustiano Carranza, donde el terreno blando provoca hundimientos diferenciales que afectan pistas, terminales e infraestructura aeroportuaria

Ángel de la Independencia: Desde su inauguración en 1910, se han añadido al menos 14 escalones a su base debido al descenso progresivo del terreno circundante

Valle de Chalco: En esta zona del Estado de México ha desaparecido la pendiente natural debido a las inundaciones, lo que evita que el agua de lluvia salga del drenaje

La CDMX se hunde 2 cm al mes, según datos de la NASA (NASA)

La principal causa del hundimiento es la sobreexplotación de los acuíferos, ya que la extracción intensiva de agua reduce la presión en el subsuelo y provoca la compactación de los sedimentos del antiguo lago.

Especialistas advierten que, aunque el proceso de hundimiento en la CDMX es gradual, sus efectos son acumulativos y representan un desafío estructural para el gobierno de la capital.