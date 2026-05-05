Recuerdos de ‘Friends’ y objetos personales de Matthew Perry serán subastados

Objetos personales del actor Matthew Perry serán subastados con el fin de apoyar a su fundación.

A tres años del fallecimiento del actor Matthew Perry , la casa Heritage Auctions anunció la venta de algunas piezas que son parte de su patrimonio, entre las que se incluyen recuerdos de la serie Friends, así como obras de arte y artículos personales.

Objetos personales de Matthew Perry serán subastados

La casa Heritage Auctions anunció que este evento se realizará en colaboración con The Matthew Perry Foundation y dará inicio el próximo 5 de junio.

Matthew Perry (Getty Images )

La subasta incluirá piezas que formaron parte importante de la vida del actor, “desde recuerdos profesionales hasta objetos que reflejan su personalidad, su sentido del humor y las pasiones que lo acompañaron a lo largo de los años”, se informó a través de un comunicado. “Se trata de una colección que ofrece una mirada íntima al actor más allá de la pantalla”, agregaron los organizadores.

Entre los artículos más destacados destacan varias piezas relacionadas con la serie Friends. Destaca una colección de 26 guiones de episodios clave, como “El de Ross bronceado”, “Joey aprende francés” y el emotivo final en dos partes, “El último”.

Matthew Perry (Getty Images)

Además, también se pondrá a la venta un álbum fotográfico titulado “El de la Última Cena”, que incluye una carta escrita por Jennifer Aniston, añadiendo un valor aún más especial para los seguidores de la serie.

Más allá del interés de los coleccionistas, el objetivo de la subasta es recaudar fondos para apoyar las iniciativas de la fundación que lleva su nombre y que apoya a personas que luchan contra las adicciones.

La subasta benéfica en honor a Matthew Perry suma más piezas

La subasta benéfica en honor a Matthew Perry sigue sumando piezas especiales. Warner Bros también se unió a la iniciativa con la donación de objetos únicos, como un guion firmado del episodio piloto de “Six of One” y otro de “The Last One, Part I”, ambos autografiados por el elenco de Friends.

Matthew Perry (Getty Images)

Además, la casa productora incluyó dos entradas para el estreno de The Batman Part II (previsto para 2027), protagonizada por Robert Pattinson, así como un retrato en 3D de “Mattman” con la máscara de Batman, inspirado en su aparición en Jimmy Kimmel Live! en 2016.

Entre otros artículos destacados se encuentran un premio del Sindicato de Actores de 1995 por el trabajo de Perry en comedia, una réplica del icónico marco amarillo de la mirilla del departamento de Mónica y varias piezas de arte personal.

Matthew Perry (Getty Images)

Más allá del valor coleccionable, la subasta tiene un objetivo claro: apoyar causas relacionadas con la salud y la recuperación. “Matthew creía que la adicción debía abordarse con compasión y ciencia, no con estigma y silencio”, declaró Lisa Kasteler Calio, directora ejecutiva de la Fundación Matthew Perry. “Esta subasta impulsa la labor de la Fundación para ampliar el acceso a la atención basada en la evidencia y combatir el estigma. Es una forma más de garantizar que nadie tenga que luchar solo contra esta enfermedad”.

El actor falleció el 28 de octubre de 2023 a causa de una sobredosis accidental de ketamina. Los fondos recaudados se destinarán a iniciativas clave de la fundación, como programas médicos especializados, apoyos comunitarios y proyectos enfocados en la recuperación.

La colección podrá verse en persona en la sala de exposiciones de Heritage Auctions en Beverly Hill del 18 al 29 de mayo. La subasta se realizará el 5 de junio, tanto en línea con pujas abiertas desde el 5 de mayo.