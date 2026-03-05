Selena Gomez revela que fue mal diagnosticada antes de saber que tenía trastorno bipolar

Selena Gómez dijo que recibió un diagnóstico erróneo antes de que le detectaran trastorno bipolar.

Durante el episodio del pasado 3 de marzo del podcast Friends Keep Secrets, Selena Gomez participó junto a su esposo, Benny Blanco . En el espacio, la cantante y actriz de 33 años, se sinceró sobre los altibajos que ha tenido su salud mental.

Selena Gomez recordó que fue mal diagnosticada antes de saber que tenía trastorno bipolar. “Sabía que algo no estaba bien, pero creo que me diagnosticaron mal”, dijo Selena Gomez.

“La gente simplemente asumía cosas, y yo intentaba con varios terapeutas. Y por eso es difícil. De verdad es muy difícil cuando hablamos de estas cosas. Y para mí ir a buscar un terapeuta, todo es jodidamente complicado“, aseguró.

Al explicar que encontrar el diagnóstico y el tratamiento correctos implicó pasar por “varias personas diferentes”, la actriz de Only Murders in the Building, enfatizó lo importante que es recordar que “no puedes simplemente rendirte”.

Selena Gomez habla de su trastorno bipolar

Tras acudir a cuatro diferentes centros de rehabilitación, Selena Gomez logró comprender mejor su diagnóstico. Sin embargo, su esposo, Benny Blanco señaló que a veces ella todavía tiene momentos en los que “está teniendo episodios de manía y no se da cuenta”.

“Empieza a darse cuenta de que le está pasando después de que ya ocurrió, y a veces ni siquiera recuerda lo que sucedió mientras estaba pasando”, explicó el productor musical, quien se casó con Gomez en septiembre pasado.

“Es algo muy delicado, porque técnicamente no se supone que le hables a esa persona sobre eso cuando está profundamente en medio del episodio. Y es como… incluso saliendo con ella, y siendo tan consciente de sí misma, a veces dice: “Creo que me estoy sintiendo un poco maníaca”, agregó.

Selena Gomez no se avergüenza de tener trastorno bipolar

En respuesta, Selena Gomez dejó claro que esos momentos de manía no son algo de lo que se sienta avergonzada.

“No me avergüenzo en absoluto porque ahora puedo detectarlos un poco más rápido”, enfatizó. “Pero sí es útil tener una pareja que entienda en qué punto estás y te acompañe desde ahí; así, poco a poco, puedes ir entendiendo lo que está pasando”, agregó.

Con el paso del tiempo y a medida que sigue entendiendo mejor cómo su trastorno bipolar afecta su vida diaria, Selena Gomez dijo que ahora ha podido vivir su vida de una forma mucho más “libre” que antes.

“La cuestión con los malentendidos es esa”, explicó Gomez. “Toda esa hipocresía de avergonzar a las personas por ir a terapia o de que la gente no lo entienda… es simplemente que no es para ti. Y eso está completamente bien. Pero para mí, finalmente me permitió decir: ‘Ah, por eso manejaba las cosas de la manera en que lo hacía. Por eso otras personas podían superar ciertas cosas tan rápido y yo no’”.

“Actuaba desde el miedo, actuaba desde el amor, actuaba desde la pasión”, añadió. “Todo era inconsistente, era una locura”, finalizó.