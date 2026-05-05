Se revelan detalles del acuerdo de Blake Lively y Justin Baldoni: Ella quería 300 millones, pero no recibió ni un dolar

Blake Lively y Justin Bieber alcanzaron un acuerdo confidencial para cerrar el conflicto. Aunque los términos no fueron revelados, reportes coinciden en que no hubo compensación económica entre ellos.

Este martes, Blake Lively y Justin Baldoni llegaron a un acuerdo con el fin de poner punto final a la mediática batalla legal que inició en 2024 la actriz por presunto acoso laboral durante el rodaje de la película It Ends With Us. Con la firma de este convenio, los actores evitaron el juicio que estaba programado para mayo de 2026.

Blake Lively no recibió ni un dolar tras batalla con Justin Baldoni

El acuerdo final se alcanzó poco antes del inicio del juicio (programado para este mayo) y sus términos no se hicieron públicos. Sin embargo, reportes indican que no hubo intercambio de dinero entre las partes.

De acuerdo con fuentes consultadas por Daily Mail, ella exigía 300 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios, sin embargo no recibió ni un dolar.

En un comunicado conjunto, ambos expresaron sentirse orgullosos de la película y destacaron su impacto al generar conciencia sobre la violencia doméstica. También señalaron su compromiso con fomentar entornos laborales respetuosos y seguros.

Los nombres en las lostas proporcionadas por Blake Lively y Justin Baldoni aún no son testigos oficiales del caso. (Getty Images)

El acuerdo busca cerrar definitivamente el conflicto y permitir que ambas partes continúen con sus carreras tras un proceso que duró más de un año y que afectó su imagen pública y profesional.

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

El conflicto comenzó en diciembre de 2024, cuando Lively presentó una demanda en la que acusaba a Baldoni —director y coprotagonista del filme— de acoso sexual, represalias y de fomentar un ambiente laboral hostil durante la producción. También aseguró que hubo una campaña para dañar su reputación públicamente

Baldoni negó todas las acusaciones y respondió con una contrademanda multimillonaria por difamación contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y otros involucrados.

Con el paso del tiempo, un juez desestimó la mayoría de las demandas de ambas partes. En el caso de Lively, varias acusaciones —incluida la de acoso sexual— fueron descartadas, mientras que las demandas de Baldoni también fueron rechazadas. Solo algunos cargos, como represalias y temas contractuales, seguían en pie antes del acuerdo.

NEW YORK, NY – FEBRUARY 11: Blake Lively is seen at New York Federal Courthouse on February 11, 2026 in New York City. (Photo by XNY/Star Max/GC Images) (XNY/Star Max/GC Images)

Durante meses, el caso se convirtió en uno de los más comentados en Hollywood, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por el perfil de los involucrados.