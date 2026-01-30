Se reunirá Santiago de la Peña con Canaco por tema de transporte

El secretario General, Santiago de la Peña Grajeda señaló que la próxima semana tendrá una reunión con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto esto con el fin de tomar nota y atención en el tema del transporte público.

“Va a ser en la misma línea de una presencia cercana de un servidor y todo el equipo de transporte para entender desde la perspectiva humana de los usuarios la parte técnica de cómo seguir avanzando para mejorar el transporte”, comentó.

En este sentido destacó que será parte de los trabajo de la agenda de atención que seguirá el Gobierno del Estado para con el desarrollo de acciones para tener mejoras.

El líder de Canaco pospuso la reunión que se contemplaba esta semana debido a sus labores como presidente del organismo empresarial en la Ciudad de México.