Reportan incendio comercial en calles Cuarta y Julián Carrillo

Un incendio comercial fue reportado la noche de este miércoles en el cruce de las calles Cuarta y Julián Carrillo, movilizando a elementos de la Policía Municipal del Distrito Ángel y al cuerpo de Bomberos.

El siniestro ocurrió en una carnicería donde también venden chicharrones y carnitas. De acuerdo con los primeros reportes, el negocio ya se encontraba cerrado cuando personas que pasaban por el lugar observaron humo saliendo del local y dieron aviso a las autoridades.

Trascendió que al parecer un artefacto quedó encendido dentro del establecimiento, lo que habría provocado el incendio al interior del comercio.

Bomberos se encargaron de sofocar el fuego y evitar que las llamas se propagaran. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.