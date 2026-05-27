Obtiene Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas vinculación a proceso de presunto extorsionador

• Obligó a su víctima a aislarse mediante llamadas e hizo que un familiar depositara más de 2 millones de pesos mediante amenazas, 50 mil a la cuenta del imputado

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE), a través de la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado José Alberto N. G., por el delito de extorsión agravada.

En el seguimiento de la audiencia inicial, efectuada el pasado lunes 25 de mayo, un agente del Ministerio Público de la FEOE, expuso datos de prueba y razonamientos lógico jurídicos, para acreditar la probable responsabilidad del imputado.

La investigación ministerial, establece que el día 06 de febrero del 2018, la víctima recibió una llamada a su teléfono celular, de quien se identificó como integrante del grupo delictivo “LA LÍNEA”, y mediante amenazas e intimidaciones, fue obligada a cambiar de chip en su equipo telefónico y a hospedarse en un hotel en la ciudad de Chihuahua.

Durante el periodo comprendido del 06 al 09 de febrero de 2018, la víctima recibió instrucciones por parte de distintos activos del delito a través de llamadas telefónicas, para obligarla tomarse fotografías y enviárselas, bajo la amenaza de privarla de la vida si no lo hacía.

Simultáneamente, en ese periodo diversa víctima recibió llamadas telefónicas de distintos números, en donde mediante amenazas y envío de fotografías le referían que tenían secuestrado a su hijo y que lo privarían de la vida, obligándola a que depositara la cantidad de 2 millones 148 mil 160 pesos, en distintas cuentas bancarias, entre ellas la cantidad de 50 mil pesos a la cuenta del imputado.

El Juez de Control de esta Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, consideró lo expuesto por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe señalar que el día 20 de mayo del año en curso, elementos de la Agencia Estatal de Investigación se constituyeron en el Reclusorio Preventivo Puente Grande, en el estado de Jalisco, en donde notificaron al imputado José Alberto N. G., la orden de aprehensión girada en su contra por los citados hechos.

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, reitera el compromiso de servir y atender en todo momento a la ciudadanía y hace un llamado a la población para que denuncie cualquier actividad o situación similar de extorsión, asegurando que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).