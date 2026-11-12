Señala De la Peña que no fue invitado a encuentro de unidad panista

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que no fue convocado al encuentro de unidad panista que se llevará a cabo hoy a las 4 de la tarde.

A la reunión asistirán figuras como el diputado Carlos Olson, los regidores Félix Martínez e Isaac Díaz, Rafa Loera, entre otros.

Previamente, Carlos Olson mencionó que el encuentro es para militantes y simpatizantes y que con gusto correrían invitación al secretario general.

Al respecto, De la Peña dijo que tuvo conocimiento de la reunión a través de los medios de comunicación, pero no recibió invitación.

Asimismo, dijo que la agenda del secretario general no permite en ocasiones agregar eventos con tan poca anticipación y que incluso, hoy a las 6 de la tarde debe estar presente en la entrega de premios de la juventud, en representación de la gobernadora Maru Campos.

Agregó que cualquier reunión que tenga como planteamiento el construir en positivo, sin distinto del partido político, es bienvenida.