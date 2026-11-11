Lewis Hamilton, campeón de F1, llega a Rafah para respaldar el envío de ayuda humanitaria a Gaza

Hamilton visitó almacenes logísticos operados por la Media Luna Roja Egipcia, organismo clave en la facilitación de ayuda hacia la Franja de Gaza.

Cruce de Rafah. El siete veces campeón mundial de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, llegó al cruce de Rafah, en la frontera de Egipto con la Franja de Gaza, para visitar diversas organizaciones dedicadas a enviar ayuda humanitaria al devastado territorio.

Hamilton se ha pronunciado de manera reiterada sobre las crisis humanitarias y zonas de conflicto en el mundo, haciendo llamados constantes a la paz. Desde sus redes sociales, el británico realiza publicaciones con frecuencia acerca de la muerte de niños en ataques aéreos en Gaza, exigiendo un alto el fuego, además de posicionarse sobre otras crisis internacionales.

“Creo que debemos asegurarnos de que estamos presionando para liberar al Congo, liberar a Sudán, liberar a Siria, liberar a Palestina. Creo que hay mucha paz a la que espero que lleguemos en algún momento”, expresó el piloto el mes pasado.

A pesar de que el acuerdo de alto el fuego alcanzado el año pasado detuvo las principales operaciones de combate, el flujo de ayuda que ingresa a Gaza sigue estando muy por debajo del mínimo acordado de 600 camiones diarios.

Las fuerzas israelíes han continuado avanzando en la zona, ampliando su control del 53 por ciento al menos al 60 por ciento del territorio, según indicó el mes pasado una comisión independiente de expertos de la ONU.

Los bombardeos persisten en toda la región, y el fuego israelí a lo largo de la línea de avance ha cobrado la vida de al menos 196 palestinos —incluidas 18 mujeres, 32 niños y 11 niñas—, de acuerdo con el mismo reporte.

Durante su recorrido, Hamilton visitó almacenes logísticos operados por la Media Luna Roja Egipcia, organismo clave en la facilitación de ayuda hacia la Franja de Gaza. En el cruce fronterizo, el piloto saludó a los trabajadores humanitarios con la frase “Al-Salamo Alaykom” (la paz sea contigo), estrechó manos y conversó brevemente con el personal y diversos funcionarios.

Khaled Megawer, gobernador del Norte del Sinaí —jurisdicción donde se ubica Rafah—, señaló que la visita tuvo como objetivo mostrar a Hamilton de primera mano los esfuerzos que realiza Egipto para canalizar la asistencia humanitaria a Gaza.

La visita se concretó poco después de que Hamilton disputara su Gran Premio número 400 el pasado domingo en el circuito de Interlagos, durante el Gran Premio de São Paulo.

Hamilton, el primer piloto afrodescendiente en competir en la máxima categoría del automovilismo, debutó con McLaren en 2007 y es apenas el segundo en la historia de la F1 en alcanzar la marca de las 400 carreras, siguiendo los pasos de su ex compañero Fernando Alonso, quien logró ese hito en 2024.