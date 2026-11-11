Republicanos en la Cámara baja de EU rechazan someter a juicio político a Pete Hegseth

Con una diferencia mínima de votos, la Cámara de Representantes de EU rechazó y bloqueó la petición someter a juicio político al secretario de Defensa Pete Hegseth.

Washington. La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó y bloqueó este martes una resolución para someter a juicio político al secretario de Defensa Pete Hegseth, y frentar el intento de destituir al jefe del Pentágono por su conducta en el cargo y su manejo de la guerra en Irán.

Con 211 votos contra 204, los legisladores aprobaron enviar la resolución al Comité Judicial, lo que dejó sin efecto el procedimiento. El republicano Thomas Massie fue el único integrante de su partido que votó junto con los demócratas contra la medida, indicó CBS news.

La votación se produjo mientras los republicanos lidian con las consecuencias de las derrotas electorales de la semana pasada que algunos en su partido han atribuido a la guerra en Irán y al consiguiente aumento de los precios de la gasolina.

La propuesta acusaba a Hegseth de abuso de poder por ordenar el inicio de la guerra contra Irán sin autorización del Congreso, ignorar disposiciones destinadas a reducir las bajas civiles y dirigir ejecuciones extrajudiciales durante los ataques del Pentágono contra embarcaciones en el Caribe. También le atribuía responsabilidad en el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y represalias contra el senador demócrata Mark Kelly.

Aunque legisladores republicanos expresan inconformidad con el manejo de la guerra, que entró en su noveno mes, la mayoría consideró que las acciones del funcionario no justificaban un juicio político.

Massie, impulsor de la iniciativa, anunció que no presentará otra resolución contra Hegseth. El legislador de Kentucky dejará el Congreso en enero, luego de perder las elecciones primarias de su partido. Después de que el presidente Donald Trump señalara un fuerte apoyo a Hegseth, los legisladores republicanos en gran medida respaldaron al secretario.

La votación podría simplemente retrasar el intento de juicio político contra Hegseth, ya que los demócratas se alistan para tomar el control de la Cámara de Representantes y el Senado en enero.