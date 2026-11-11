Formula FGE imputación a detenido por el homicidio de una mujer en consultorio dental

La Fiscalía General del Estado, formuló imputación en contra de Alejandro A. S., por los delitos de homicidio calificado y robo agravado cometido en perjuicio de Martha Rosario G.S., en Ciudad Juárez.

La investigación ministerial, a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, establece que Alejandro A. S., ingresó al consultorio dental en dónde se encontraba la víctima y le disparó con un arma de fuego en el abdomen, causándole la muerte, además, que se apoderó de 20 mil pesos y de dos teléfonos celulares.

Los hechos sucedieron el 27 de octubre del año en curso, en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Joaquín Terrazas de la colonia Chaveña.

Posteriormente, Alejandro A. S., y diversa persona, huyeron del lugar a bordo de un vehículo de la marca Cadillac CTS, color gris, y de un vehículo de la marca Chevrolet, línea Malibu en color blanco.

El imputado de 55 años de edad, fue detenido con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Tras ser llevado a la audiencia en donde fue informado por parte de un agente del Ministerio Público sobre los delitos que se le atribuyen, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, le impuso la medida cautelar la prisión preventiva, y fijó para el próximo viernes 13 de noviembre, la audiencia en la que resolverá su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).