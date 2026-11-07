Se refugia en un arroyo tras ser baleado; horas después sale a pedir ayuda

Un hombre de 32 años de edad fue localizado con una herida de bala en una pierna, luego de que presuntamente fuera sorprendido al ingresar a un domicilio ajeno y recibiera un disparo por parte de los moradores.

El hecho se reportó la mañana de este sábado en un desponchado ubicado en el cruce de la avenida Heroico Colegio Militar y calle 21 de Mayo, donde el lesionado llegó para solicitar auxilio debido a que presentaba un impacto de arma de fuego en la pierna izquierda, a la altura del chamorro.

Según el testimonio que proporcionó a las autoridades, durante la noche ingresó a una vivienda, donde fue descubierto y recibió un disparo. Herido, logró escapar y se escondió en un arroyo cercano, donde permaneció durante varias horas hasta que salió por la mañana para buscar ayuda.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención médica, mientras que policías municipales y estatales, así como agentes de la Fiscalía, realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.