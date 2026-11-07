Marco Bonilla encabeza intención del voto rumbo a la gubernatura de Chihuahua 2027: Massive Caller

Marco Antonio Bonilla Mendoza se coloca a la cabeza de las preferencias electorales rumbo a la gubernatura de Chihuahua en 2027, al registrar 32.5 por ciento de la intención del voto, frente al 31.5 por ciento de Cruz Pérez Cuéllar, de acuerdo con la más reciente encuesta de Massive Caller, levantada el 6 de noviembre.

El ejercicio demoscópico, denominado “Intención al Voto, Gubernatura 2027”, plantea a los ciudadanos el escenario de que las elecciones fueran hoy y pregunta por cuál partido o candidato votarían. En este careo, el panista Marco Bonilla obtiene una diferencia de un punto porcentual sobre el morenista Cruz Pérez Cuéllar.

En la medición, Tony Meléndez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aparece en tercer lugar con el 10.7 por ciento; seguido de Alfredo “El Caballo” Lozoya, de Movimiento Ciudadano, con 3.6 por ciento, y Julián Lebarón Montoya, identificado con Somos México, con 2.4 por ciento.

Asimismo, el 5.1 por ciento de los participantes respondió que elegiría otra opción, mientras que el 14.2 por ciento manifestó que todavía no decide por quién votaría.

Massive Caller reportó que el estudio contempla mil encuestas y un margen de error de más o menos 3.4 por ciento. Los resultados corresponden a una fotografía de las preferencias ciudadanas en esta etapa previa al proceso electoral de 2027, en el que Bonilla y Pérez Cuéllar aparecen como los dos perfiles con mayor porcentaje en el escenario medido.