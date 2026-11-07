Invita Municipio a mujeres a participar en el concurso de cartel “colores y voces”

Se premiará cinco primeros lugares con un estímulo económico de 6 mil pesos

El Gobierno Municipal, invita a participar en el concurso de cartel “Colores y Voces”, iniciativa que busca promover la expresión artística, la creatividad y la reflexión sobre la violencia contra las mujeres.

La convocatoria está dirigida a mujeres de todas las edades quienes podrán expresar, mediante una propuesta gráfica, sus ideas y mensajes en torno a la prevención y erradicación de la violencia de género, en cualquiera de sus tipos y modalidades.

El periodo de recepción será del 6 al 20 de noviembre de 2026, mientras que la premiación se realizará el miércoles 9 de diciembre a las 11:00 horas, en un lugar que será anunciado próximamente.

Se seleccionarán hasta 30 propuestas finalistas, las cuales formarán parte de una exposición artística que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 13 de diciembre. Además, se reconocerán los cinco primeros lugares, cada uno con un premio económico de 6 mil pesos.

Con este concurso, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar espacios de participación y expresión artística que contribuyan a visibilizar la violencia contra las mujeres, generar conciencia y fortalecer una cultura de respeto, igualdad y vida libre de violencia.

Para conocer las bases de la convocatoria, las interesadas pueden comunicarse al 072, extensión 2618, o acudir al Instituto Municipal de las Mujeres, ubicado en el Edificio Libertad, en calle Libertad y avenida Independencia número 1, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

También pueden consultar las redes sociales del Gobierno Municipal, del Instituto Municipal de las Mujeres o del Instituto de Cultura del Municipio.