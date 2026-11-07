Detiene SSPE a tres hombres por agresión a policías estatales en Chihuahua

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), como probables responsables de los delitos de lesiones y tentativa de homicidio en contra de servidores públicos, luego de una agresión registrada durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Chihuahua.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:40 horas del 7 de noviembre, en las inmediaciones de la avenida Vialidad CH-P y calle 92, en la colonia Los Pinos, cuando agentes estatales realizaban recorridos de prevención y disuasión del delito.

De acuerdo con el reporte policial, los elementos marcaron el alto mediante códigos luminosos y sonoros a un vehículo Chevrolet Chevy blanco, modelo 1998, en el que viajaban seis hombres. Al identificarse como policías estatales, los ocupantes comenzaron a agredirlos verbal y físicamente, utilizando piedras y otros objetos contundentes.

Durante la agresión, un inspector sufrió una herida de aproximadamente tres centímetros en la región frontal de la cabeza, además de lesiones en el rostro, a la altura del pómulo y el ojo izquierdo. Un suboficial presentó una lesión en el pie izquierdo.

Tras el ataque, los presuntos responsables huyeron del lugar, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda que permitió detener a tres hombres en distintos puntos de la zona: uno en las inmediaciones de la calle 92 y Alfredo Chávez, otro en el sector del arroyo de Los Indios, cerca de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc y Vialidad CH-P, y un tercero relacionado con la intervención inicial.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Abraham G.M, de 20 años; Juan Bernardo Mam.O, de 33 años, y Jesús Manuel G.P, de 38 años.

Los tres fueron sometidos a una valoración médica, en la que se estableció que se encontraban bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia. Posteriormente, fueron informados de sus derechos y quedaron registrados ante el Registro Nacional de Detenciones.

Los elementos lesionados recibieron atención médica en el Hospital Central. En tanto, los tres detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones.