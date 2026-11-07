Recibe René Chavira premio de la ANAC por Ventanilla Multitrámites del Municipio de Chihuahua

León, Guanajuato.- El presidente municipal René Chavira, fue invitado a la ciudad de León, Guanajuato, para recibir a manos de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), un reconocimiento por la Ventanilla Multitrámites 5.0, implementada en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Municipal de Chihuahua.

Lo anterior, se determinó mediante el Comité de Evaluación de la Décimo Tercera Edición del Galardón Francisco Villarreal Torres, tras un exhaustivo proceso de revisión, análisis y calificación, donde se reconoció esta herramienta innovadora que permite brindar una atención más ágil, eficiente y transparente a las y los chihuahuenses.

La Ventanilla Multitrámites utiliza la tecnología como una herramienta para reducir tiempos, facilitar los procesos y brindar mayor certeza a la ciudadanía. Integra 49 trámites y dos servicios de denuncia ciudadana en una sola plataforma, además cuenta con códigos QR para consultar el estatus de los expedientes, notificaciones electrónicas y sistemas de medición que permiten conocer los tiempos de atención y detectar áreas de oportunidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca que las personas pasen menos tiempo realizando trámites y tengan mayor claridad sobre el avance de sus solicitudes, al mismo tiempo que se fortalecen la transparencia y la eficiencia de los procesos internos.

La ANAC es una asociación integrada por presidentes municipales de todo el país, en el cual participa el Gobierno Municipal de Chihuahua, todos bajo un mismo esfuerzo que busque desarrollar proyectos innovadores, premiar políticas públicas y todo lo que brinde mejor calidad de vida a las familias.