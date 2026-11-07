Entre la fragilidad y la fe, Marco Bonilla comparte el lado más humano de su lucha por la salud

En medio de una de las pruebas personales más difíciles que le ha tocado enfrentar, el alcalde con licencia de Chihuahua, Marco Bonilla, compartió un mensaje de reflexión, fe y agradecimiento, en el que reconoció la fragilidad de la salud y la importancia de permanecer cerca de sus seres queridos.

A través de sus redes sociales, Bonilla describió la última semana como un periodo de momentos complicados, pero también de fortaleza espiritual, oración y cercanía familiar. Su esposa, sus hijos y sus padres, expresó, han sido fundamentales para sobrellevar esta etapa, en la que aseguró mantener su confianza en Dios, a quien llamó el “médico de médicos”.

El mensaje también estuvo dirigido a quienes le han expresado solidaridad mediante llamadas, mensajes, oraciones y buenos deseos. Sin embargo, hizo una reflexión sobre las burlas y comentarios hirientes que surgieron alrededor de su situación de salud, al señalar que la enfermedad de una persona no debería convertirse en motivo de ataques. “Cuando la salud de cualquier persona se pone a prueba, la solidaridad nos hace entender que lo verdaderamente importante no es la política, no es la ira, lo verdaderamente importante es la VIDA”, escribió.

Con un mensaje de esperanza, el edil afirmó que, aunque no siempre se pueden elegir las pruebas que se presentan en el camino, sí es posible decidir cómo enfrentarlas: con valentía, gratitud y fe. Reconoció que esta ha sido una de las semanas más difíciles de su vida, pero también una de las que mayores enseñanzas le ha dejado. “Y aunque hoy sonreír físicamente sea difícil, les aseguro que hoy tengo muchos más motivos que nunca para sonreírle a la vida”, concluyó.