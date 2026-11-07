Egresan 768 nuevos profesionistas de la Universidad Tecnológica de Chihuahua

La Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) celebró la graduación de 768 alumnos pertenecientes a los campus Cantera y BIS, integrados por 418 Técnicos Superiores Universitarios, 273 ingenieros y 77 licenciados.

Durante su mensaje, el rector Kamel Athié Flores, exhortó a las y los egresados a mantener una búsqueda constante de la excelencia a través del dominio del idioma inglés y la adopción de nuevas tecnologías en un entorno global.

Asimismo, reconoció el compromiso del cuerpo docente en la preparación de talento capacitado para responder a las exigencias del sector productivo.

Guadalupe Elvira García Cortés, jefa del Departamento de Educación Superior de la Secretaría de Educación y Deporte, resaltó el impacto formativo de la institución y llamó a la nueva generación a ejercer sus disciplinas con ética, responsabilidad social y pensamiento crítico.

El discurso en representación de la comunidad estudiantil corrió a cargo de Jesús Morales, egresado de Mecatrónica, quien expresó su gratitud hacia las familias y el personal académico por el acompañamiento durante su trayectoria universitaria.

El acto concluyó con la entrega de distinciones a los mejores promedios de la generación y el tradicional lanzamiento de birretes.