Ayuntamiento define futuro de inmueble adjudicado; analiza incorporarlo al patrimonio municipal

El Gobierno Municipal de Chihuahua mantiene bajo análisis el destino de un inmueble que fue adjudicado mediante un procedimiento administrativo, cuya situación podría resolverse entre su aprovechamiento patrimonial o su posible comercialización, informó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes.

El funcionario explicó que la propiedad ya pasó por un proceso administrativo de adjudicación y que, aunque se ha ofrecido para su posible venta, hasta el momento no se ha tomado una determinación definitiva sobre su destino.

Fuentes señaló que el Ayuntamiento está valorando todas las alternativas, incluida la posibilidad de conservar el inmueble e incorporarlo al patrimonio municipal, para posteriormente habilitarlo y darle un uso que resulte conveniente para la ciudad.

Indicó que la decisión deberá contemplar las condiciones y posibilidades del inmueble, por lo que su futuro permanece en revisión por parte de las autoridades municipales.