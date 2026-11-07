Mantiene Protección Civil alerta por lluvias, descenso de temperaturas y posible caída de aguanieve

Se esperan precipitaciones de hasta 50 milímetros, fuertes rachas de viento y temperaturas bajo cero en la Sierra Tarahumara

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene una alerta preventiva ante el pronóstico de lluvias, descenso de temperaturas y posible caída de nieve o aguanieve en las partes altas de la Sierra Tarahumara durante las próximas horas.

Estas condiciones estarán asociadas a la masa de aire frío que impulsa al frente frío número 4, en interacción con otros sistemas meteorológicos y el ingreso de humedad del océano Pacífico.

Para este sábado se pronostican lluvias de 25.1 a 50 milímetros (mm) en Guadalupe, Namiquipa, Cuauhtémoc, Santa Isabel, Chihuahua, Aquiles Serdán, Rosales y Satevó.

Asimismo, se esperan precipitaciones de 5.1 a 25 mm en Juárez, Ahumada, Ascensión, Janos, Madera, Temósachic, Guerrero, Bocoyna, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Delicias, Parral, Jiménez, Camargo y Ojinaga.

En San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Matamoros y Coronado los acumulados alcanzarían los 5 mm.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h), con rachas superiores a 45 km/h en Juárez, Julimes, Saucillo, Valle de Zaragoza y Camargo, Ahumada, Guadalupe, Ascensión, Janos, Bocoyna, Guachochi, Balleza, Delicias, Parral y Ojinaga, entre otros municipios.

Además, existe posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las partes altas de Madera, Bocoyna y Guachochi.

Para el domingo 8 de noviembre se pronostican temperaturas mínimas de hasta -1 grado centígrado (°C) en zonas de la región serrana.

Ante este pronóstico, la CEPC recomienda abrigarse adecuadamente, proteger a niñas, niños y personas adultas mayores, utilizar correctamente los calefactores y mantener ventilados los espacios cerrados.

También se exhorta a conducir con precaución, evitar cruzar arroyos o calles inundadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

En caso de emergencia, se debe llamar al 9-1-1.