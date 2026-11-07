Alex Domínguez acompaña a Guillermo Ramírez en su Segundo Informe Legislativo en Parral

Alex Domínguez reconoció la importancia de la rendición de cuentas y el trabajo legislativo en beneficio de las familias chihuahuenses.

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Alex Domínguez, asistió al Segundo Informe de Actividades Legislativas del diputado local y expresidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez Gutiérrez, celebrado en la ciudad de Hidalgo del Parral.

Durante el encuentro, el legislador local presentó un balance de las iniciativas, gestiones y actividades desarrolladas desde el Congreso del Estado, destacando el trabajo realizado en el ejercicio de sus responsabilidades como representante popular.

El evento reunió a diversas personalidades del ámbito político estatal y regional, entre ellas diputados locales y federales, presidentes municipales de distintas localidades, representantes partidistas y militantes del Partido Revolucionario Institucional.

En este contexto, Alex Domínguez destacó la importancia de que los representantes populares mantengan una comunicación permanente con la ciudadanía y den a conocer los resultados de su trabajo legislativo, como parte de sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, reconoció la trayectoria política de Guillermo Ramírez y su participación en las actividades legislativas del estado, señalando que el diálogo entre representantes de los distintos órdenes de gobierno permite identificar necesidades y promover iniciativas relacionadas con el desarrollo de Chihuahua.

El dirigente estatal del tricolor subrayó que los informes legislativos representan una oportunidad para evaluar avances, conocer propuestas y fortalecer los mecanismos de comunicación entre los diputados y la sociedad.

Finalmente, Alex Domínguez reiteró la importancia de mantener una agenda legislativa enfocada en las necesidades de los municipios, particularmente en materia de seguridad, salud, educación, infraestructura y desarrollo económico, mediante el trabajo coordinado entre los representantes populares.