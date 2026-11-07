Becky G enciende el escenario de Karol G en una noche lluviosa en Monterrey

La cantante Becky G puso el ritmo y la sensualidad en el Estadio de los Rayados, donde apareció como invitada especial de Karol G para abrir su concierto de este viernes, en una noche marcada por la lluvia, pero también por la energía del público regio.

La intérprete estadounidense de raíces mexicanas conquistó el escenario con su estilo urbano y aprovechó el encuentro para expresar el orgullo que siente por sus raíces mexicanas, un aspecto que hizo aún más especial su participación ante los asistentes.

Becky G, quien se ha consolidado como una de las figuras latinas del género urbano, compartió así una noche especial junto a Karol G, con quien mantiene una amistad, y se convirtió en la encargada de calentar el ambiente previo a la presentación de la colombiana.

Pese a las condiciones climatológicas, la música y el entusiasmo de los asistentes marcaron el inicio de una velada en la que ambas artistas reunieron su fuerza musical sobre uno de los escenarios más importantes de Monterrey.