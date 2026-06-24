Se presentaron 10 denuncias en Secretaría del Trabajo por incumplimiento de utilidades

Diódoro Siller Arguello, secretario de Trabajo y Previsión Social señaló que en el mes de junio se registraron 10 quejas por la falta de repartición de utilidades a trabajadores destaca que esta aportación es en base a la productividad de las empresas.

“Fueron pocas las quejas todavía seguimos recibiendo algunas inconsistencias en algunos centros de trabajo que no cumplieron con la ley federal del trabajo, fueron 10 que no recibieron utilidades o menor a lo que esperaban”, comentó.

Las utilidades son una prestación que va apegada a la productividad del trabajo, depende del ejercicio fiscal de cada empresa, asimismo señala que no todas funcionan con una cantidad exacta cada año, pues varia por el crecimiento económico.

Pone de ejemplo que el recibir 10 mil pesos, pero es importante que durante todo el año se le informe a los trabajadores del crecimiento de las empresas para evitar problemas con el tema de utilidades.