Se preparan escuelas ante calor para el inicio del ciclo escolar

Lorenzo Parga subsecretario de Educaión Básica comentó que ante el próximo ciclo escolar se prepararán las escuelas ante la temporada de calor, para el mes de agosto.

“El padre de familia que nos ayude a mantenerlos en casa, o si se puede lo necesario de mantener las recomendaciones de salud con actividades muy temprano o tarde, nosotros estamos en espera de que salga el calendario estamos en espera para ver la fecha para el 31 de agosto inicie el nuevo ciclo escolar”, comentó.

Los docentes se tendrán que presentar una semana antes, el 24 de agosto para iniciar a dar clases el 31 de agosto.

Cabe destacar que en el mes de agosto es primordial para el sector educativo en el ciclo 2026-2027.