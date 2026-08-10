La lealtad no se compra en botica; la Gobernadora ha sido valiente y esa valentía exige lealtad: Alfredo Chávez

Luego de que la gobernadora Maru Campos reconociera que existieron traiciones dentro de su equipo de trabajo, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, dijo que “la lealtad no se compra en botica” y que la jefa del Ejecutivo chihuahuense merece toda la lealtad por parte de los panistas.

“Creo que la lealtad no se compra en botica. Los que somos leales lo traemos desde la cuna. Hemos hecho profundamente equipo con la gobernadora. Nuestra gobernadora tiene el respaldo de los 13 diputados de Acción Nacional porque estamos ahorita en una cruzada muy fuerte, muy importante contra un gobierno federal que quiere estrangular a Chihuahua”, expresó Chávez Madrid.

El coordinador panista argumentó que “la gobernadora ha sido valiente y esa valentía exige lealtad. Y creo que la gobernadora ha hecho muy bien en decir y ponerle nombre a lo que se debe llamar por como se tiene que decir”.

A pregunta expresa de si considera que hubo deslealtad hacia ella, Alfredo Chávez señaló “que si la gobernadora lo dice es por algo, yo vuelvo a repetir que la lealtad no se compra en botica y respaldo a la gobernadora en ese sentido y que vamos a seguir siendo leales a Chihuahua, al PAN y sobre todo a la lucha, la lealtad, esa es la lucha que tiene la gobernadora. Ahorita no es momento y yo se los he expresado muchas veces, sí, qué bueno que lo dijo la gobernadora momento de andar fundando capillas enfrente, como diría Carlos Castillo Peraza, sino es momento de defender la catedral. Y la catedral son los gobiernos del PAN, y son la posibilidad de que no entre un narcogobierno a Chihuahua. Entonces, qué bueno que la gobernadora hoy cierre filas con los que hemos sido leales y con los que queremos que a Chihuahua le vaya bien”.