Cae vehículo a zanja de dos metros en el Periférico R. Almada; conductor iba ebrio

Un conductor de un Nissan Sentra, modelo atrasado, terminó dentro de una zanja de aproximadamente dos metros de profundidad, luego de ingresar por un camino de terracería a un costado de la colonia Praderas del Sur, sobre la prolongación del Periférico Francisco R. Almada.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre no se percató de que en el lugar se realizaban trabajos por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. La zona, además, carecía de señalamientos preventivos y de alumbrado público, situación que incrementaba el riesgo para los automovilistas que circulaban por el sector.

Tras el accidente, el conductor logró salir por sus propios medios y, afortunadamente, resultó ileso. Sin embargo, agentes de Vialidad que acudieron al sitio detectaron que se encontraba en estado de ebriedad. Los elementos realizaron las diligencias correspondientes, recabaron información y elaboraron el croquis para delimitar las circunstancias del accidente.