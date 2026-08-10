Que se concentre en su precampaña y a nosotros nos deje legislar: Alfredo Chávez a Pérez Cuéllar por autonomía a la FGE

Ante la notificación de turno de las iniciativas que buscan otorgarle autonomía a la Fiscalía General del Estado y la solicitud del alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, de llevar el tema a Parlamento Abierto, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, le pidió al juarense que se concentre en su precampaña adelantada y a ellos los deje legislar.

“Nosotros queremos un Fiscal que le sirva a los chihuahuenses, no que le sirva a los gobernadores. Eso es una realidad. Los fiscales autónomos, algunos funcionan, otros no, dependiendo del perfil. Pero lo que hemos hecho en esta iniciativa del diputado Francisco Sánchez y un servidor es ser muy cuidadosos de ante quién le tiene que rendir informe y este es ante el Poder Legislativo. Yo creo que el candidato, en este caso, Pérez Cuellar, porque está en campaña, la realidad es que yo diría que se concentre en su campaña y que nos deje a los diputados hacer lo que sabemos hacer que es legislar”, declaró Chávez Madrid.

El coordinador parlamentario argumentó “que se puede pedir lo que nunca se ha dado, y él jamás ha hecho una consulta pública de lo que ha hecho un Juárez, entonces, no nos puede venir a pedir lo que jamás se hará”.

Respecto a las diferencias entre iniciativas para otorgar autonomía a la FGE, Chávez dijo que “no son de fondo sino de forma, hemos adoptado una especie de modelo federal en este tema que nos ocupa y lo que los demás estados han hecho en sus Constituciones en los últimos años”.