Conductor pierde el control y choca contra anuncio en la carretera Chihuahua-Aldama

Un fuerte accidente se registró sobre la carretera Chihuahua-Aldama, a la altura del kilómetro 7, luego de que el conductor de un Hyundai Grand, modelo atrasado, impactara contra un pequeño anuncio espectacular tras circular a gran velocidad.

De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo dejó una huella de frenado de aproximadamente 25 metros antes de salir de la trayectoria e impactar contra un muro de concreto, el cual terminó derribado. El percance generó daños materiales de consideración en el automóvil.

Paramédicos de URGE acudieron al lugar y atendieron al conductor, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien afortunadamente resultó ileso. Elementos de la Policía Vial tomaron nota del accidente y personal de grúas se encargó de retirar el vehículo de la zona.