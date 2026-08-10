Iniciativas para otorgar autonomía a la FGE serán analizadas a fondo y con mucha responsabilidad: Memo Ramírez

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, recalcó que las tres iniciativas presentadas para otorgar autonomía a la Fiscalía General serán analizada a fondo y con mucha responsabilidad, luego de que fueran turnadas a dicha Comisión que él preside.

“Todos los asuntos que se turnan en la Comisión y todas las iniciativas que presentan los Grupos Parlamentarios se van a analizar con mucha responsabilidad y sobre todo, apegados totalmente al marco jurídico que establece la Ley Orgánica del Congreso del Estado”, afirmó Ramírez Gutiérrez.

El también presidente del Poder Legislativo añadió que “estas iniciativas que se turnaron hoy y que además recibimos dos oficios que presenta el apoderado legal de licenciado Cruz Pérez Cuéllar, y que también presenta por otra parte el Grupo Parlamentario de Morena, en donde ellos solicitan un Parlamento Abierto. Yo creo que esta Comisión está abierta a recibir cualquier petición de cualquier diputado, incluso foráneas, para darle el trámite legislativo correspondiente”.

“El día de hoy dimos turno de tres asuntos, Hoy apenas nos presenta otra iniciativa el Grupo Parlamentario de Morena. La presentaron a las doce y media prácticamente, en donde acabamos de dar un turno simplificado para poder agregarla y obviar un poco, obviar el trabajo de la Comisión y que podamos analizarla en una próxima sesión, todas las iniciativas correspondientes a este tema. Yo he estado viendo y analizando el derecho comparado a otros estados, más o menos todos manejan esa cantidad de años respecto al fiscal (8), así que es algo que tiene que ver, creo yo, con la permanencia de un sexenio a otro, que yo creo que puede darse por ahí, puede darse por ahí el motivo de elaboración de los años, pero bueno, todavía es motivo de análisis, lo estaremos viendo a fondo y estaremos analizándolo como siempre con mucha responsabilidad”, finalizó el también diputado del PRI.