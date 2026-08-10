Daniela Álvarez se reúne con líder nacional del PAN; revisan agenda en el estado, registro ciudadano y próximas actividades del partido

La presidenta de PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con Jorge Romero, en la que abordaron temas específicos para el estado y dieron seguimiento a la agenda de Acción Nacional en Chihuahua.

Durante el encuentro revisaron los próximos calendarios de trabajo, así como el avance del registro de ciudadanos a través de la aplicación del PAN, herramienta que permite a quienes tienen interés en participar acercarse y sumarse al partido.

Daniela Álvarez informó además que durante la reunión se revisaron las próximas actividades de Acción Nacional en la entidad y adelantó que Jorge Romero visitará Chihuahua próximamente.

Por su parte, Jorge Romero destacó el encuentro con la presidenta de PAN Chihuahua y señaló que uno de los temas centrales fueron los retos que vienen rumbo al próximo proceso electoral.

“Qué gusto recibir a Daniela Álvarez, presidenta del PAN Chihuahua. Platicamos sobre los retos que vienen rumbo a 2027 y algo que tenemos muy claro: el estado seguirá siendo azul”, expresó.

Jorge Romero agregó que continuarán trabajando en equipo y cerca de las familias, y destacó: “Hay equipo, hay rumbo y hay mucho PAN”.

El encuentro refrenda la coordinación entre PAN Chihuahua y la dirigencia nacional de cara a los retos que vienen para el estado. PAN Chihuahua mantiene las puertas abiertas y una agenda de trabajo activa, con la mirada puesta en 2027 y con buenas noticias que próximamente se estarán compartiendo con las y los chihuahuenses.