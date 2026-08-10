Vecinos de Villas del Real reclaman basura tras evento de apoyo a Cruz Pérez Cuéllar

Vecinos de Villas del Real denunciaron que la cancha del parque Jardín Villas 1 quedó llena de basura y destrozos después de un evento del aspirante morenista Cruz Pérez Cuéllar.

El evento se realizó el sábado con la participación de simpatizantes y liderazgos morenistas, quienes instalaron un templete en el lugar para llevar a cabo el encuentro, mismo que causó severos daños a la superficie de la cancha recientemente remodelada.

Al concluir la actividad, habitantes del sector encontraron periódicos, panfletos, vasos, platos, bolsas y otros residuos esparcidos en la cancha, situación que generó molestia entre quienes utilizan habitualmente este espacio, especialmente porque el domingo no pudieron hacer uso de él ya que estaba en proceso de limpieza.

Al ser consultado sobre esta situación, Juan Abdo, titular del IMCFD, declaró que no se recibió ninguna solicitud por parte de los organizadores para hacer uso de este espacio, y que si bien se trata de un lugar público es necesario solicitar los permisos pertinentes para hacer uso de él y evitar que se empalme con algún otro evento o actividad deportiva propia del lugar.

Además señaló que se realiza una revisión en la cancha y las inmediaciones para verificar si no sufrieron algún daño importante que pueda requerir alguna restauración, debido a la instalación del templete, sonido, pantalla, entre otras; en ese sentido hizo un llamado a la prudencia y respeto a todas las personas que estén interesadas en hacer uso de las instalaciones para evitar afectaciones.

Los vecinos exigieron que “limpien su cochinero, se fueron así como llegaron, no se preocuparon por limpiar ni recoger lo mínimo indispensable. no les importó que fuera un espacio recién rehabilitado por los vecinos a través del Presupuesto Participativo”, señalaron.

La asamblea buscaba sumar simpatías para Pérez Cuéllar en la capital; sin embargo, entre los habitantes de Villas del Real terminó dejando más basura que respaldo; finalmente mencionaron que al lugar solo se vio llegar a acarriados que en su mayoría llegaron desde lejos “solo para hacer bulto”.