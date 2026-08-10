Morena quiere convertir a México en la Unión Soviética: Alfredo Chávez

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, diputado Alfredo Chávez, advirtió sobre los riesgos que representa la propuesta en materia de derechos de las audiencias impulsada por el Gobierno Federal, al señalar que podría convertirse en un mecanismo de control sobre la información y la opinión pública.

A través de un video difundido este lunes en redes sociales, Chávez recordó los casos de la antigua Unión Soviética y Cuba, donde, dijo, los medios oficiales fueron utilizados para controlar la información que recibía la ciudadanía.

“Desde la mañanera se juzga y se dicen mentiras y, sobre todo, no hay derecho a réplica”, afirmó el legislador, al comparar estos antecedentes con las conferencias matutinas del Gobierno Federal.

Señaló que en la era de la información los ciudadanos deben mantenerse atentos y contrastar las versiones oficiales para evitar caer en información falsa.

“El gobierno no puede controlar lo que pensamos y el derecho de las audiencias no es un derecho para los ciudadanos, es el derecho que quiere Morena para controlar lo que tú y yo pensamos”, sostuvo.

Organizaciones de la sociedad civil han advertido que este tipo de disposiciones podría abrir la puerta a riesgos de censura indirecta, sobrecarga regulatoria para los medios, ambigüedad en la diferenciación de contenidos y posibles afectaciones a la libertad de expresión y al pluralismo informativo.

Ante ello, Chávez llamó a defender la libertad de expresión y la pluralidad informativa, al considerar que cualquier mecanismo de protección de las audiencias debe garantizar la independencia de los medios y evitar el control gubernamental sobre sus contenidos.