Sostienen reunión con el consejo de COPARMEX en el municipio de Cuauhtémoc

El Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya, sostuvo una reunión con el Consejo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de Cuauhtémoc, con el objetivo de presentar el modelo de seguridad centinela y sus resultados en la región.

Durante la sesión que se realizó la tarde de este lunes, el titular de la SSPE dio a conocer una serie de casos de éxito enfocados en el municipio y sus secciónales, así como en los municipios aledaños, entre los que destacan la captura de generadores de violencia, desarticulación de campamentos o aseguramientos de alto impacto.

Asimismo, el personal del Consejo expuso las principales incidencias en materia de seguridad, pero también en casos de seguridad vial, donde personal del Mando Único expuso las principales necesidades y áreas de oportunidad de trabajo conjunto, ya que son ellos quienes mantienen el contacto directo permanente con la ciudadanía.

Gilberto Loya destacó la importancia de la colaboración permanente entre instituciones, sociedad civil y corporaciones de seguridad de los 3 niveles de gobierno, lo que permite generar condiciones para impulsar el desarrollo socio económico en la región.

Estas acciones refuerzan el compromiso de la SSPE con la comunidad, a través de alianzas estratégicas que permitan brindar mayores condiciones en seguridad, desarrollo y tranquilidad de la población.