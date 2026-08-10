Presenta Ichijuv convocatoria para Embajadora de la Juventud 2026

– El certamen busca impulsar la participación de las jóvenes chihuahuenses a través de proyectos de impacto social, liderazgo y participación comunitaria

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) presentó la convocatoria “Embajadora de la Juventud Chihuahua 2026”, encaminada a abrir espacios de participación donde las jóvenes compartan ideas, ejerzan su liderazgo y desarrollen proyectos de impacto en la sociedad.

A través del certamen, la dependencia busca reconocer e impulsar la participación de jóvenes comprometidas con sus comunidades, al brindarles una plataforma para desarrollar propuestas relacionadas con cultura, participación ciudadana y distintos temas en beneficio de su comunidad.

Durante la rueda de prensa participaron Pedro Sahid Beltrán Valerio, subdirector operativo del Ichijuv; Stephanie Ruby Torres Alderete, delegada regional del Instituto; y Camila Aimeé Yáñez Orpineda, embajadora de la Juventud.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 15 y 25 años, originarias del estado de Chihuahua o con una residencia mínima de tres años, quienes deberán presentar un proyecto de impacto social enfocado en beneficio de la juventud.

Los proyectos podrán abordar temas como bienestar emocional y salud mental, educación, innovación, arte y cultura, participación ciudadana, emprendimiento, inclusión, cultura de paz, liderazgo juvenil, empoderamiento femenino, deporte y sostenibilidad.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 14 de agosto de 2026 y el registro podrá realizarse mediante el formulario disponible en bit.ly/EMBAJADORAJUVENTUD26, además de la entrega de la documentación correspondiente.

La evaluación contemplará el proyecto de impacto social, la participación a través de las redes sociales oficiales del Ichijuv y una sesión de preguntas y respuestas.

La ganadora recibirá el nombramiento oficial como Embajadora de la Juventud Chihuahua 2026, además de acompañamiento para impulsar el desarrollo y ejecución de su proyecto.

Los resultados se darán a conocer el 28 de agosto, durante la ceremonia que se realizará en el Salón Fundadores del Casino de Parral.